يوتيوب يحقق دخل أكثر من Shorts منافس TikTok

أصبحت Shorts، منافس TikTok على YouTube، جزءًا أكثر أهمية من برنامج تحقيق الدخل الخاص بالشركة. أعلنت الشركة أن أكثر من ربع القنوات في برنامج الشركاء الخاص بها تكسب الآن أموالاً من مقاطع الفيديو القصيرة.

يأتي هذا الإنجاز بعد ما يزيد قليلاً عن عام من بدء YouTube بمشاركة عائدات الإعلانات مع منشئي المحتوى الذين ينشئون فيديوهات Shorts. يقول موقع YouTube إنه يضم حاليًا أكثر من 3 ملايين منشئ محتوى حول العالم في برنامج الشركاء، مما يعني أن عدد منشئي مقاطع الفيديو القصيرة الذين يكسبون الأموال من النظام الأساسي يصل إلى مئات الآلاف.

نظرًا لأن الإعلانات في فيديوهات Shorts تظهر بين المقاطع في الخلاصة، يتم تنظيم مشاركة أرباح Shorts بشكل مختلف عن المحتوى الأطول على YouTube. يتم تجميع عائدات الإعلانات وتقسيمها بين منشئي المحتوى المؤهلين بناءً على عوامل مثل عدد المشاهدات وترخيص الموسيقى. وقالت الشركة إن هذا الترتيب أكثر ربحية للأفراد من صناديق المبدعين التقليدية.

ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن مقدار ما يجنيه منشئو المحتوى من الفيديوهات القصيرة مقارنةً ببرامج تحقيق الدخل الأخرى على النظام الأساسي. ورفض موقع يوتيوب مشاركة التفاصيل لكنه قال إن الشركة دفعت 70 مليار دولار لمنشئي المحتوى على مدى السنوات الثلاث الماضية.

يمكن أن ينمو زخم السراويل القصيرة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. ويواجه TikTok، الذي كان يحاول التنافس بشكل مباشر أكثر مع YouTube من خلال تشجيع مقاطع الفيديو الأطول، احتمالية حظر تطبيقه في الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه النتيجة ليست مؤكدة على الإطلاق، فمن المؤكد تقريبًا أن يوتيوب سيجذب مستخدمي ومبدعي TikTok السابقين.