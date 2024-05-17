عاجل.. المقاومة العراقية تشن هجومًا جويًا على إيلات بالطيران المسير

شنت المقاومة الإسلامية العراقية، هجومًا جويًا بالطيران المسير ، على هدف حيوي في إيلات بالأراضي المحتلة

وقالت المقاومة العراقية في بيانا لها: استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 17 - 5 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.