الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تشن هجومًا جويًا على إيلات بالطيران المسير

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت المقاومة الإسلامية العراقية، هجومًا جويًا بالطيران المسير ، على هدف حيوي في إيلات بالأراضي المحتلة

  وقالت المقاومة العراقية في بيانا لها: استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 17 - 5 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

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