محمد صلاح يختار التشكيل الأمثل للزمالك أمام نهضة بركان

كشف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق التشكيل الأمثل للأبيض في مباراة نهضة بركان المغربي القادمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك استغلال نقاط الضعف في دفاع وخط وسط نهضة بركان، والتسديد من خارج منطقة الجزاء سيكون أهم شيء للاعبي الأبيض".

وأضاف: "فريق نهضة بركان يجيد الهجمات المرتدة، وسيلعب على ذلك في مباراة الإياب، وعلى الزمالك أن (يخض) الفريق المغربي في بداية المباراة، مستغلًا حماس الجماهير".

وتابع: "التشكيل الأمثل للزمالك في مباراة نهضة بركان هو محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح".

وأكمل: "أما في خط الوسط فيشارك نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي أو يوسف إبراهيم أوباما إن كان جاهزًا، وفي خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "معجب بمحمد شحاتة، وطالبت كثيرًا أن يشارك مع الزمالك، فهو يقدم مستوى رائع في الدفاع والهجوم، والمنتخب الأولمبي جعله لا يخشى المباريات".