بلطجي الإسماعيلية يسقط في قبضة الأمن بالتل الكبير| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "منصة x تويتر "، وفيس بوك يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من ( شخص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من عاطل تعدى عليه بالضرب بـ "سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز ، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.