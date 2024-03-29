ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 شهدت وصول المدرس مدحت إلى دوار الكبير، حيث قابله وأبلغه بأنه يبحث عن العترة لأنه سرق جهاز اللاب توب منه ويريد استعادته وهو ما أنكره العترة.

الحلقة 18 من مسلسل صدفة

وفي الحلقة 18 من مسلسل صدفة، عاد خالد الصاوي إلى منزله بعدما زار صدفة وقابلته زوجته سلوى خطاب التي رفضت دخوله البيت وطردته وتحدته بأنها ستجعل ابنتها منار تتزوج من معتز.

وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة تحقيق المدير الصيني يانج صاحب شركة المنتجات الحيوية أرباحا طائلة من تسويق الشجرة الإلكتروني لمنتجاته واعترف أن هذه الأرباح لم تتحقق إلا بعد العمل في مصر.

وفي مسلسل بقينا 2، أصرت رانيا يوسف على قيادة السيارة في الرالي بعدما اتفق ياسر مع شركة من أجل المشاركة في السباق، لكن رانيا لا تمتلك الخبرة اللازمة في الراليات وانفجر إطار السيارة.

إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.