دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال| شاهد

عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال.

مسلسل يحيى والكنوز الجزء 3

في مسلسل يحيى والكنوز الجزء 3، تم القضاء على كتبغا في معركة عين جالوت التي دارت بين جيش المصريين بقيادة سيف الدين قطز، وجيش التتار بقيادة كتبغا، وبعد انتهاء المعركة لصالح جيش المصريين تحدث يحيى عن أنه يرغب في إبلاغ القائد قطز بالمصير الذي ينتظره وهو مقتله على يد ابن عمه الظاهر بيبرس بعد 50 يوم من المعركة.

الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد

وبدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، بظهور شخص غريب لم يعرفه سيف وأصدقائه، والذي جاء ليصطحبهم لمكان الرموز لكن كان هناك اعتراض كبير من شروق وطلبت من أصدقائها عدم الذهاب مع شخص مجهول بالنسبة لهم، ونجح غلباوي في استدارجهم لفخ جديد من خلال هذا الشخص المجهول، وبالفعل جاء غلباوي وفلتة لسيف وأصدقائه، وحاولا القبض عليهم، ولكن استطاع الأصدقاء الإفلات من غلباوي.

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

جدير بالذكر أن برنامج «صباح الخير يا مصر»، عرض ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج لها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معه هو ونفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يذهب لأهلها بعد الزواج، وتم حفل الزواج، وأخبر الكبير زوجته مربوحة بما حدث.

الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين

وانتهت الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين، بنجاح هشام في مشروعه الجديد «محل الكشري» بعدما تنازل عن مشروعه «بابا جه»، وظهر في آخر علاقته القوية بابنته جودي وزوجته ولاء.

شهدت أحداث الحلقة الآخيرة من مسلسل كامل العدد +1، العديد من التطورات فيما يتعلق ببراءة جيسيكا ابنة الفنانة دينا الشربيني بعد تورطها في حفل «تيك توك» في فيلا المنصورية.