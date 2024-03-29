الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل 13750 طفلا حتى الآن (فيديو)

استعرضت قناة القاهره إلاخبارية في تقرير لها ، تصريحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مستجدات الوضع في قطاع غزة ومدى تعنت تل أبيب في عملية إدخال المساعدات للقطاع.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلًا

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت "الأونروا"، في تقرير اليوم الجمعة، أن "اليونيسف" أشارت إلى تقارير عن مقتل نحو 10 أطفال بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة،

وأضافت الوكالة الأممية، أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من صدور القرار، ولا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع، وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس أيضًا.

حامد فارس: تلويح الحريديم بالهجرة من إسرائيل زادت من الضغوط على حكومة نتنياهو

يذكر أن الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، قال أمس إن حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت ين المطرقة والسندان، فهناك ضغوط داخلية كبيرة أصبحت تمارس على هذه الحكومة في ظل أن هذه الضغوط لها اعتبارات سواء اقتصادية أو حتى تمادي نتنياهو في استمرار العملية العسكرية على قطاع غزة ومحاولة أن يطيل أمد هذه المعركة لتحقيق مصالحه.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامية نهى درويش، أن الكثير من المشكلات داخل إسرائيل بدات في الظهور سواء فيما يتعلق بالموزانة العامة وعدم إقرارها، وأيضًا فيما يخص أزمة الحريديم أو المتذمتين الذين لا يرغبون في التجنيد ويمثلوا عبء ثقيل على الموانة العامة في إسرائيل لأنهم لا يعملون بأي شيء، بجانب أزمة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح، أنه حتى هذه اللحظة لم يتسطع نتنياهو على الرغم من مرور أكثر من 175 يوما على العملية العسكرية على قطاع غزة إلا أنه لم يتسطع تحرير المحتجزين، وهو ما أدى إلى حالة من الانقسام الحاد، بالإضافة إلى ظهور انهيار في التكتل الائتلافي لحكومة نتنيايو بعد استقالة جدعون ساعر، مؤكدً أن هذا الأمر سيمثل الخطوة الأولى لانهيار هذه الحكومة.