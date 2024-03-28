غزة| الأطباء الزائرون "مذهولون" من وضع الأطفال الفلسطينيين الجرحى

كان التدفق المستمر للأطفال الفلسطينيين الجرحى، هو أكثر ما أذهل الفريق الدولي من الأطباء الذين يزورون المستشفى في وسط غزة، الذين طغت عليهم الإصابات الناجمة عن القصف والقصف الإسرائيلي.

مستشفى شهداء الأقصى

وصفت تانيا حاج حسن، طبيبة العناية المركزة للأطفال من الأردن، الحالات التي رأتها خلال الساعات ال 10 الماضية فقط في مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح.

كان الحاج حسن جزءا من فريق من سبعة أطباء يعمل في مستشفى شهداء الأقصى منذ منتصف شهر مارس، والذي أنشأته مجموعات الإغاثة "لجنة الإنقاذ الدولية" و"العون الطبي للفلسطينيين".

وقد أعطتهم زيارتهم التي استمرت أسبوعين نظرة مباشرة على القطاع الصحي المدمر في غزة في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة أشهر في القطاع الصغير.

ولا يعمل سوى نحو عشرة مستشفيات من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي.

أما البقية فقد خرجت تماما عن الخدمة مع نفاد الوقود والأدوية، أو محاصرتها ومداهمتها من قبل القوات الإسرائيلية، أو تضررت في القتال.

أما المرافق المتبقية، بما في ذلك مستشفيات شهداء الأقصى، فتضطر إلى استقبال تدفق المرضى حتى في الوقت الذي تعاني فيه من محدودية الإمدادات والموظفين المرهقين، الناس متعبون، يقوم فريقنا بذلك منذ خمسة أيام ، نحن مرهقون، لا أستطيع أن أتخيل ما يتعامل معه فريق غزة الذي كان هنا لمدة 162 يوما، ويفعل هذا 24/7 - 162 يوما بدون موارد".

وذهب فريق مماثل إلى مستشفى شهداء الأقصى في كانون الثاني/يناير.

قال أرفيند داس، قائد فريق لجنة الإنقاذ الدولية في غزة:" هذه المرة، لأن الضربات الإسرائيلية في المنطقة كانت تتصاعد، كان من الخطر للغاية على الفريق البقاء في دار ضيافة قريبة، وبدلا من ذلك بقوا في المستشفى نفسه، مما أعطاهم نظرة 24/7 على التدهور خلال زيارتهم التي استمرت أسبوعين.

مصطفى أبو قاسم، ممرض من المستشفى التخصصي في الأردن وأحد أعضاء الفريق الزائر، صدم من الممرات المزدحمة، المرضى يرقدون في الممرات. عندما نذهب للبحث، لا نجد غرفا للمرضى، جميعهم في الممرات، إما على مراتب أو بطانيات على الأرض، أو على سرير بدون مكونات أساسية، لذلك فهم يكافحون كثيرا».

وتبلغ سعة مستشفى شهداء الأقصى عادة حوالي 160 سريرا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكنه الآن يعاني من حوالي 800 مريض، وفقا للموظفين.

عادة ، لديها حوالي 120 موظفا ، لكن العديد منهم لم يعودوا قادرين على القدوم إلى العمل - تاركين طاقما هيكليا من الأطباء والممرضات يتلاعبون بالعبء الهائل.

قال أبو قاسم عن الموظفين الذين يعملون في المرفق الصحي:"معظمهم فقدوا أطفالهم أو زوجاتهم أو آبائهم".

كما يعيش آلاف الأشخاص الذين هجروا منازلهم بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في أرض المستشفى، على أمل أن تكون آمنة.

كما يواجه الموظفون نفس الصعوبات اليومية التي يواجهها الآخرون في غزة في العثور على الطعام لعائلاتهم ومحاولة ضمان بعض الأمان لهم.

يقول داس إن الأطباء كانوا يأكلون الحد الأدنى ، ويعيشون على الأطعمة المعلبة. قال أبو قاسم إن الكثيرين يجلبون أطفالهم معهم إلى المستشفى لإبقائهم قريبين.

وأسفر القصف والهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 75 ألفا آخرين في القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي قتل فيه مسلحون نحو 1200 شخص واختطفوا 250 رهينة، لا يزال نحو 100 منهم في الأسر.

ومنذ بدء الهجوم، قطعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى غزة باستثناء كمية ضئيلة من المساعدات التي تعبر الحدود عند معبرين في الجنوب.

ودعا المجتمع الدولي إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد.