مدبولي: الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".

ونوه رئيس الوزراء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لإلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.