إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق في واقعة حادث أكتوبر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق، بكفالة 5 آلاف جنيه؛ على ذمة اتهامه بالسير عكس الاتجاه بدراجته البخارية، وتسببه في حادث تصادم مع دراجة بخارية أخرى كان يقودها عامل دليفري بمدينة 6 أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية واسكوتر يقود الأخير نجل الفنان أحمد رزق، وأصيب في الحادث الأخير وصديقه وكذا سائق الدراجة النارية - عامل دليفري - وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة نجل الفنان أحمد رزق وعامل في حادث مروري

وباشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة، التحريات في الواقعة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حيث تبين من المعاينة الأولية أن نجل الفنان أحمد رزق كان يقود اسكوتر برفقة صديقه وكانوا عكس الاتجاه على الطريق مما تسبب في اصطدامهم بدراجة نارية يقودها عامل دليفري.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتبين أن نجل الفنان أحمد رزق مصاب بكسور متفرقة وسحجات، وأن عامل الدليفري مصاب باشتباه كسر في الجمجمة وتم إيداعه العناية المركزة ولم تسمح حالته بسؤاله كما تم التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق لحين تحسن حالته وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإيقاع بشخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في البدرشين



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما اصيب ٢٨ عامل وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفل دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة اعلي محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عامل وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفل تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.