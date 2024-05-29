مدبولى : الدولة تتحمل ١٢٥ مليار جنيه تكلفة دعم رغيف الخبز

اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن رغيف الخبز يكلف الدولة نحو 125 مليار جنيه دعم سنوي وان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياة المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم.

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واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني الى نقدي



واشار رئيس الوزراء ،الى ان رقم الدعم النقدى لن يكون ثابتا وسنصل الى تصور حول هذا بنهاية هذا العام والتطبيق الفعلى من بداية العام المالى ٢٠٢٦ /٢٧ اشار رئيس الوزراء الى مناقشه سعر الخبز المدعم وانه لم يتم مناقشته منذ سنوات واصبح له اعباء ونسعى الى تقليل هذا الدعم بصوره قليلة

واشار رئيس الوزراء الى اتخاذ المجلس قرارا برفع رغيف الخبز المدعم من خمسه قروش الى 20 قرش ابتداء من الشهر المقبل وستظل قيمه الدعم الموجه من الحكومة في حدود 105 مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامه لمواصلة تقديم الخدمة



وقال رئيس الوزراء ان هذا الملف شائك يمكن ان يكون له قليل من القبول ولكننا نرى حجم العبء على الموازنة العامه مؤكدا ان الدوله ستظل تنحاز الى دعم الفئات المستحقه والتحول الى منظومة اكثر كفاءه واكثر استدامة

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