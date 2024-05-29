أحمد رزق في ورطة ومصير ابنه على كف عفريت .. ما القصة؟

تورط الفنان أحمد رزق في أزمة جديدة بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية، حيث تسبب نجله في إصابة عامل دليفري بكسر في الجمجمة خلال حادث تصادم على الطريق، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بعدما صدمه باسكوتر كان يقوده في منطقة 6 أكتوبر، بينما كان الأخير يقود دراجة بخارية.

سرعان ما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى الشيخ زايد، يفيد بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، ليتبين إنه عمر أحمد رزق نجل الفنان أحمد رزق، وصديقه عمر محمد، وعامل توصيل "دليفري" يُدعى علاء عماد ويبلغ من العمر 20 عامًا، مصابين بكسور وكدمات متفرقة، ليتوجه على الفور رجال الشرطة إلى المستشفى ويتم التحفظ على نجل أحمد رزق داخل المستشفى.

أحمد رزق وابنه عمر

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع ابن أحمد رزق بعد تحسن حالته الصحية، وسؤاله فى الاتهام الموجه إليه، إذ أُصيب بكسر في الذراع ويحتاج إلى عملية جراحية، في حين لم يتم سؤال المجني عليه لسوء حالته الصحية.

أحمد رزق مع ابنه عمر وأسرته

وبعد كشف ملابسات الواقعة، تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بعامل توصيل وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث، بين كسور وسحجات، أدت إلى تدهور حالتهم الصحية.

أحمد رزق

وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وتحرر المحضر اللازم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحمد رزق يجري عملية جراحية لزراعة عظم في الفك

وكان الفنان أحمد رزق قد خضع لعملية جراحية لزراعة عظم في الفك، تسببت في منعه من الكلام، مشيرًا إلى إنه يعاني من أزمة صحية بسبب هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكنه أهملت في علاجه، ونتيجة لذلك تطلب تدخل جراحي على الفور.

وأكد أحمد رزق حينها استقرار حالته الصحية، ونقله إلى المنزل للحصول على الرعاية الكاملة.

أحمد رزق

آخر أعمال أحمد رزق

على الجانب الآخر، خاض الفنان أحمد رزق ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي"، وشاركه البطولة النجوم أمير كرارة، وسيد رجب، وأحمد فؤاد سليم، وصفاء الطوخي، وعايدة رياض، وإيناس كامل، وميرنا جميل، وملك قورة، وتامر نبيل، ومحمد لطفي، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.