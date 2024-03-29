وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي  بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لـ1%

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث انخفاض نسب التعاطي من 8 % عام 2019 إلى 1 % حاليًا، لافته الى تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان ،حيث قام صندوق مكافحة الإدمان بمُضاعفة عدد الأسرة الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية ووصل عدد المراكز العلاجية الشركة والتابعة إلى 30 مركزا علاجيا؛ وبلغ عدد المُترديين علي العلاج ما يقرب من 170 ألف مُتردد سنويًا ، كما تستعد الحكومة حاليًا لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) برعاية كريمة رئيس الجمهورية وهي الخطة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية و يمثل المكون الإعلامي أحد أهم محاورها.







وتوجهت "القباج "بالشكر لصُناع الدراما هذا العام وللشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية لدورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان؛ حيث أظهرت نتائج المرصد الإعلامي للصندوق تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0,3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلي أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما في أول 10 أيام من دراما رمضان هذا العام بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13 % في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان.

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.