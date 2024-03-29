كهربا وبيرسي تاو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

يلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ستاد ينجامين مكابا ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره المجموعة ب12 نقطة وصعد معه يانج أفريكانز التنزاني كوصيف، فيما خرج شباب بلوزداد وميدياما الغاني من البطولة الأفريقية.

كان الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

فيما صعد سيمبا التنزاني بعدما اجتل وصافة مجموعته أما اسيك ميموزا الإيفواري تأهل كمتصدر لنفس المجموعة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمباراة سيمبا خارج الديار ومن المتوقع أن يدفع ب:

في حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا (محمد مجدي أفشة)

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.