"إيده تتلف في حرير".. هجوم لاذع يطيح بريهام سعيد ويتهمها بالكذب

في عيد ميلادها

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء احتفالها بعيد ميلادها، رفقة الأصدقاء وبعض الفنانين أبرزهم سوسن بدر ونرمين الفقي، ولفتت الأنظار بملامحها التي اتهمها البعض بمحاولة تصدر التريند، ليروا أن وجهها لم يحدث له أي تشوهات نتيجة عمليات التجميل مثلما ذكرت مسبقًا.



وتألقت ريهام سعيد ببنطال فضفاض باللون البترولي الداكن، ونسقت معه بلوزة سوداء مصنوعة من الستان ، ومكشوفة الأكتاف، ومطرزة بالخرز في نهايتها؛ لتعطي لمسة من السواريه.

نرمين الفقي وسوسن بدر وريهام سعيد

وحددت ملامحها بالكونتور والبلاشر البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين الكشمير المدمجة مع النود الفاتح، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب ولامع.

لفتت الإعلامية ريهام سعيد الأنظار بهذا البوست، فاتهمها متابعوها بمحاولة تصدر التريند خلال الفترة الأخيرة بعد إجراء عمليات تجميل فاشلة أدت لتشوهات ناحية العين، إلا أن البعض يرى أن هذا ليس له أي أساس من الصحة؛ لأنها ظهرت بملامح جذابة دون أي تشوّه.

وجاءت التعليقات: " ما الراجل طلع شغله نضيف وإيده تتلف في حرير اهو ولا هو لازم نركب التريند "، و :" العملية زي الفل أومال إيه كمية البوستات البؤس اللي بتنزليها "، " أنا عايزه أعرف هي مش كانت بتقول إن وشها اتشوه عشان عملية تجميل غلط.. طيب ماهي حلوة اهي فين التشوه دا ".





الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تكشف تشوهات وجهها على يد طبيب تجميل

وفي السابق، أشارت ريهام سعيد إلى أن الطبيب قبل شهرين قام بحقن "الفيلر" في مناطق على جانبي عينيها، ووصفت الشكل كأنه "الشيطان"، مؤكدة أن الخياطة في وجهها تعتبر جرما.

وقالت إنها اضطرت أن تقوم بعمل "تاتو" في محاولة منها لمعالجة شكل حاجبيها، كما ألمحت إلى أنها لن تستطيع التمثيل بشكلها المشوه وبهذا الوجه.

وتابعت وهي تبكي، أن عينها لا تظهر بشكل طبيعي، وأنها قامت بالعلاج منذ نحو شهرين، وأنها أصيبت بعدد من التلفيات وتحتاج لعملية جراحية مجددا.

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد الطبيب بأنه أصابها بحرق خلال إجراء العملية التجميلية بشهادة الأطباء، موضحة أنها قامت بالعملية التجميلية منذ 11 شهراً ولم تتحدث، وقالت ريهام: "أنا شكلي كده وأنا متعالجة.. وحواجبي زي اليابانية ومشدودة".