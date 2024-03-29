مواطنة تستغيث بالمسؤولين.. حياتي في خطر رغم قرارات محافظ الغربية

بعد شكاوي عدة تقدمت بها المواطنة سامية العطافي إبراهيم حماد القاطنة محلة البرج حي أول المحلة لصفحة شكاوي مجلس الوزراء ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي وقسم مكافحة الفساد، بشأن تعرض منزلها للسقوط بسبب بناء دور علوي مخالف.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بناء على الشكوى، قرارات عدة من بينها، تحويل المختصين بحي أول المحلة إلى النيابة العامة المختصة للامتناع عمدًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه لمخالفات البناء المخالف، فضلًا عن تكليف حي أول المحلة بتصحيح الاجراءات القانونية، وسرعة المعاينة من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإنتهاء الفحص واتخاذ القرار.

وتستغيث المواطنة سامية العطافي بالمسؤولين نظرًا لعدم تنفيذ القرارات التي أصدرها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حتى لا تتعرض حياتها للخطر بسبب البناء المخالف على منزلها، فبدأت تصدعات جديدة تبدأ في الظهور.



