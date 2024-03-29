وزيرة الهجرة: نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني



أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لأندرياس أدريان، المسئول عن التدريب الفني في مصر والمشرف على إدارة المركز مع وزارة الهجرة عن الGIZ، حرصها على التواجد مع شركاء وزارة الهجرة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل كمجموعة عمل واحدة، تعزيزا للتعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت وزيرة الهجرة، على رأس تلك الملفات ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتم العمل عليه من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعد نموذجا رائدا في التدريب من أجل التوظيف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والأجنبي وفقا لأعلى معايير التدريب.

وتابعت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.