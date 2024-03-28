المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في ‏المخدرات‎.‎

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صدر الحُكم ‏ برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين إيهاب إبراهيم الضويني، ومحمد فوزي الجابري، ‏وبحضور ‏المستشار محمد سمير محمود وكيل النيابة، وبإمانة سر محمود شعبان العمدة وعادل إمام.‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُدان بأنه في يوم 28 أكتوبر بدائرة مركز المنيا أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ‏‏"حشيش، نبات الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا‎.‎

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مشخشن (فرد خرطوش)، وذخيرة (طلقتين) استهلكتا ‏فحصا مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان، دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز بغير ترخيص ‏سلاح أبيض (كتر). ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم ‏لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.‏

وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان ‏بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي ‏الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من ‏تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول ‏مترو الأنفاق لعمله. ‏

وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا ‏أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه ‏للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي. ‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض ‏الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏