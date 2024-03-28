أسباب فطريات الأظافر.. طرق الوقاية منها

فطريات الأظافر هو مرض شائع إلى حد ما يمكن أن يصيبك فجأة، ولكن التخلص منه ليس بالأمر السهل، ولا يتجمد عند درجات حرارة عالية ولا يموت عند درجات حرارة 100 درجة لذلك، من السهل أن تصاب بهذا المرض إذا كنت محاطًا بشخص مصاب بالفطريات.

أسباب حدوثها

يمكن أن يكون سبب ظهور فطريات الأظافر هو ضعف جهاز المناعة، والتغيرات الهرمونية، واضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وكذلك ضغط الأطراف وانخفاض تدفق الدم فيها.

على الرغم من العدد الهائل من المراهم الحديثة، فإن الفطريات ليست قابلة للعلاج بسرعة أولا، هناك عدة أنواع من هذا المرض، ويتم علاجها جميعا بشكل مختلف وعلى سبيل المثال، لن تساعد الأدوية المضادة للفطريات الصيدلانية في علاج الضرر الميكانيكي الذي يصيب الظفر، والذي يبدو ظاهريًا وكأنه فطري، ولن يتمكن سوى أخصائي من تحديد نوع هذا المرض ووصف العلاج الذي قد يستغرق عدة أشهر.

الاجراءات الوقائية

لحماية نفسك قدر الإمكان من فطريات الأظافر، عليك أن تتذكر بعض القواعد البسيطة.

1- لا يمكنك مشاركة المناشف والنعال والقفازات والأمشاط والمناشف.

2- إذا كان هناك شخص في المنزل مصاب بمرض فطري، عليك دائمًا تطهير جدران الحمام والمغسلة بمنتجات تحتوي على الكلور وغلي ملابسك الداخلية.

3- يجب معالجة ملحقات المانيكير والباديكير بالكحول.

4- عند زيارة حمام السباحة أو الساونا عليك الحذر قدر الإمكان وارتداء النعال المطاطية وعدم لمس الجدران والأرضيات والأشياء المحيطة بجسمك.