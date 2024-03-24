الأظافر الصفراء تشير للعديد من الأمراض.. دراسات توضح

إذا تحولت الأظافر فجأة إلى اللون الأصفر، فيمكن أن تخبرك عن العديد من الأمراض.

ومن بينها أمراض مثل: الصدفية؛ أمراض الغدة الدرقية؛ مرض السكري؛ التهاب الجيوب الأنفية؛ السل؛ اليرقان الناجم عن مشاكل الكبد أو القناة الصفراوية؛ التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويمكن أن تكون الأظافر الصفراء أيضا نذيرا للسرطان، على أي حال، تحتاج إلى زيارة الطبيب خاصة إذا كان هناك تورم وألم في منطقة الظفر.

ويمكن أيضا أن يحدث اصفرار الأظافر بسبب استخدام الورنيش أو الأسيتون لإزالة الورنيش ويمكن أن يسبب أيضا الإفراط في استخدام السجائر.

يمكن أن تتحول الأظافر أيضا إلى اللون الأصفر من الفطريات، والتي يمكن أن تحدث أيضا على اليدين.