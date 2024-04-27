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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت،  بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 -17
25 -21
25 -22
25 21
15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك"  الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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