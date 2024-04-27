طائرة الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 -17
25 -21
25 -22
25 21
15 -11
من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك" الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.
ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.