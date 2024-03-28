"موهبته ضئيلة ولا يضحكني".. بيومي فؤاد يرد على مفيد فوزي (فيديو)

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يصادف أن قابله أحد من الجمهور في الشارع وحدثه عن أنه يحبه ولكن لا يضحكه في أعماله، قائلا: "محصلش أن حد قابلني في الشارع وقالي مش بضحكني ولو حصلت هقوله كفاية أنك بتحبني والحب نعمة من ربنا وحصل أن مفيد فوزي قال أني ممثل متمكن ولكن مش بيضحك وده رأيه يحترم والقبول نعمة من ربنا".

وكشف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن سبب عدم مشاركته في أي أعمال خلال رمضان سوى الكبير أوي، قائلا: "لم أشارك غير في الكبير أوي لأني موقع حصري وترشحت في 6 أعمال ومقدرش أقولهم عشان تبقى قلة أدب ولما أقول اسم الأعمال ممكن الممثل يزعل".

وتابع: "أنا بقيت حريص قوي وبقيت أخاف أزعل حد ومضيت حصري للكبير أوي وفضلته لأني أساسي فيه وتحت أمره وصاحب فضل عليا ومقدرش أتراجع عن الكبير قوي واخترت مكنش موجود كتير عشان في ناس زعلانة وأنا بتحدى بالكبير الموسم ده وتعبنا فيه جدا ويقال أنه هيبقى مسك الختام".

وكان الإعلامي مفيد فوزي المتوفي في 4 ديسمبر 2022، قال في تصريحات له في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” في 2020 إن بيومي فؤاد “لا يضحكه على الإطلاق مثل عمرو دياب لا يطربه وعلي ربيع لا يجعله يبتسم حتى”.

وتابع: “ربنا أعطى لكل إنسان حجم موهبة لكن يبدو أن حجم موهبتهم ضئيلة، فعندما ظهر عادل إمام كان لافت للنظر، فزمن عادل إمام ونجيب الريحاني وفؤاد المهندس لن يتكرر فنحن في عصر أشباه الكوميديان”.