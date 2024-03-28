بيومي فؤاد: تصريحاتي بالرياض رد فعل لما مر به محمد أنور من بكاء واكتئاب

علق الفنان بيومي فؤاد، لأول مرة على تصريحاته التي أثارت الجدل بموسم الرياض بعد أزمة محمد سلام، قائلا: "مش ندمان على كلامي وأنا قد كلامي عشان راجل واعتذر فقط عن حاجة واحدة أني قلت مش جاي أضحك وأنا جاي أضحك والضحك شيء جميل والكوميديا شيء صعب".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم يطلقون عليه في الخارج عمدة المصريين ويستشعر مسئولية، مضيفا: "لما بطلع بمسرحية بحس أني رئيس بعثة ومسئول عن الناس بتوعنا ولكنا اشتمنا لما رحنا والحملة كانت شرسة على محمد أنور لأنه كان البديل ومكنتش بشوف الحاجات اللى على السوشيال ميديا ومحمد أنور كان بيبكي".

وتابع: "كنا بننزل وقت الفطار والغداء والعشاء نتعشى وهو مش معانا وكنا بنسابق الزمن وأنور كان بيعمل البروفات والأغانى والاستعراضات وعملنا بروفات يزيد عن شهر واحنا سفراء لبلدنا بيحبونا ويحترمونا ويقدرونا لو ده كايدكم أو غايظكم لكن دي حقيقة وهما بيحبونا وده غايظ اللي بيشتمنا ويدعي علينا ادعاءات والمفروض انه مثقف"، مؤكدا أن محمد أنور كان مكتئب جدا.

هجوم كاملة أبو ذكري

وعلق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".

وأضاف، أن العلاقة بينهما كانت كلها ود، متابعا: "كان في بينا كلام وهي مخرجة كبيرة والواحد يتمنى يشتغل معاها وفي سجن النسا بعتتلى وعرضت عليا 3 أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فرحت لها واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار".

وعن موقفه مما قالته في البوست الذي هاجمته فيه قال: "قبل كده هي قالت أنها كانت واحدة من جمهوري ومحبيني وبعدين قالت اللي قالته عليا وأنا بقرأ البوست بعد الأزمة قلت حقي عند ربنا وكل واحد هياخد حقه".

تصريحات بيومي فؤاد

وظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه: أولا لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية بسبب الحرب على غزة: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».

احنا مش بتوع فلوس

ثم واصل بيومي فؤاد كلامه ولكن هذه المرة للجمهور: «إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فنا المصري، وأنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا نتعب ونقدم فن ولو الموضوع كدة ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وتابع: "أنا وكل زملائي دول بنحبكم وبنحترمكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، احنا اتظلمنا والله واتهاننا، واحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس".