بيومي فؤاد ينفجر غضبا ضد منتقديه: "اللي شتموني عيال والعيب على اللي رباهم"

كشف الفنان بيومي فؤاد، أنهم بالتحري عن الأشخاص الذين سبوه وشتموه بعد الأزمة الأخيرة تبين أنهم شباب صغير في سن 17 و18 و20 سنة، قائلا: "اللي شتمني.. أنا أخويا محامي اكتشفنا أنهم أولاد صغيرين وأنهم يسمحوا يشتموني بأمي وأبويا العيب مش عليهم ولكن العيب على اللي رباهم".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه قرر الظهور في الإعلام لتوضيح الصورة لمن يحبوه، قائلا: "اللي بيحبوا بيومي وزعلانين مني أنتم فوق دماغي واطلقوا عليا لقب الجوكر ونجم الكوميديا ولكن لما عائلة بسيطة يصوروا معايا ويقولوا لي بنحس أنك واحد مننا ومن بيتنا ويزعلوا مني يبقى انتهيت ولو فهمني غلط يبقى انتهيت".

واستكمل بيومي فؤاد: "اللي بيحبني ويحترمي فوق راسي واللي مش بيبحني ولكن يحترمني أنت فوق دماغي وانا شخصيتي زي ما هي عفوي وطيب ورجل".

أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد

وبدأ خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد، بعد أن اعتذر الأول عن بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي كان من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية التي يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة بعد هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة جراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وقال محمد سلام خلال فيديو عبر حسابه على تطبيق انستجرام: «المفروض نعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل أني أروح أعمل مسرحية واخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللي فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل».

وأضاف محمد سلام: «أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة في موسم الرياض».

بعدها ظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه: أولا لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».

احنا مش بتوع فلوس

ثم واصل بيومي فؤاد كلامه ولكن هذه المرة للجمهور: «إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فنا المصري، وأنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا نتعب ونقدم فن ولو الموضوع كدة ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وتابع: "أنا وكل زملائي دول بنحبكم وبنحترمكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، احنا اتظلمنا والله واتهاننا، واحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس".

موقف بيومي فؤاد من زميله محمد سلام، قوبل بهجوم كبير عليه وخاصة من زملائه في الوسط الفني ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي.