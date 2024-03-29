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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

متحديًا اعاقته.. العم سعيد "صانع البهجة" (صور)

العم سعيد
العم سعيد

لم تمنعه إعاقته من السعي وطلب الرزق الحلال، ولم يفكر في استغلالها في التسول أو قبول الصدقة، كما يفعل كثيرون أصحاء، وبالأمل والصبر اتقن تصميم الأراجوز، وأصبح باب رزقه. 

العم سعيد

بـ جوار فرشة لبيع الفوانيس الصاج بـ السيدة زينب، اتخذ العم سعيد "قعيد"من ذوي الهمم مكانا له، تراه مغمورا في عمله، يصمم مجسم الأراجوز، وأمامه طاولة تحوي منتجات عتيقة من الزمن الجميل.

صانع البهجة 

يعكف "سعيد" على تصميم الأراجوز في حب لا يعبء بما يدور حوله، يجمع قطع الخشب لـ تصميم الأراجوز، وقصاقيص ملونة من الأقمشة، وحلقات صفيح للكفين، ركب له أسلاك تساعده على الحركة، محددا ملامحه بالأحمر والأسود.

 

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