مجسمات فوانيس وإضاءة في كل شارع.. مدينة الأقصر تستقبل "رمضان" بالزينة

حالة من البهجة تشهدها مدينة الأقصر مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ اكتست المدينة السياحية بزينة رمضان، والأضواء البراقة؛ احتفاءًا بقدوم الشهر الفضيل.

فناحية كورنيش النيل تم تنفيذ مجسمات الفوانيس المضاءة ليلًا، كما شهدت الشوارع الرئيسية والميادين، أعمال تزيين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.



الدكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، أوضح أن تنفيذ هذه المجسمات جاء كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكدا أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة، وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل المدينة وهي: كورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان المحطة وميدان سيدي ابو الحجاج وميدان الإبروتيل وأمام بوابة ميناء الأقصر الجوي ، وتتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.