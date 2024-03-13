"مولانا " لعمرو الليثي وأحمد صيام يتناول مسجد السيدة زينب بإذاعة الشرق الأوسط

تناول الإعلامي د.عمرو الليثي والفنان أحمد صيام مسجد السيدة زينب، من خلال برنامج «مولانا »، في حلقة اليوم الاربعاء الثالث من رمضان.

وبرنامج مولانا، هو حلقات جديدة خلال شهر رمضان ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري" ، وزيارة جديدة للتاريخ يكتبها الكاتب محمد الشبه ويخرجها تامر حسني ، يومياً من الأحد الي الخميس خلال شهر رمضان عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

برنامج "مولانا "يكشف قصص أصحاب المقامات وحلقة اليوم من مسجد السيدة زينب ، وفي الحلقة كشف البرنامج المقام ومن صاحبه والتاريخ والمكان والناس الصالحين والعديد من المعلومات

ويقول عمرو الليثي، ان مسجد السیدة زینب ، اطلقوا عليه " أم ھاشم " ؟، حتى أن الكاتب الكبیر یحى حقي لما كتب روايته الشھیرة سماھا قندیل ام ھاشم مش قندیل السیدة ؟

ليرد احمد صیام : المصریین هم اللي سموھا ام ھاشم ، لأنھا هي التي انقذت بنات البیت الھاشمي في معركة كربلاء ، وهي اللي رعت وربت علي زین العابدین ابن اخوھا الحسین رضى الله عنه وعنھم جمیعا.

ليرد عمرو : اھل مصر استقبلوھا وحبوھا وفتحوا لھا بیوتھم لما لجأت لھم من بطش یزید بن معاویة ، وأول ماوصلت السیدة زینب مصر سكنت في قصر الوالي في الفسطاط ، ومیدان السیدة كان اسمه الاصلي قنطرة السباع ، لان المنطقة في الاصل كانت عبارة عن بركة كبیرة متفرعة من فم الخلیج وكان مبني علیھا قنطرة خشب منقوش علیھ رسوم سباع وكانت السباع اساسا الرمز او اللوجو بتاع الظاھر بیبرس .. والذي قام ببناء الجامع سنة ٩٥٠ ھجریة الوالي العثماني اللي كان حاكم مصر ایامھا تكریما للسیدة زینب اللي كانت توفت سنة ٦١ ھجریة ، وأقام الوالي مقامھا الموجود حالیا واللي جددته وزارة الاوقاف المصریة سنة ١٩٤٠ میلادیة،

ويعقب الفنان أحمد صيام ان السیدة زینب رئیسة الدیوان رضوان الله علیھا كانت حجة في علوم الدین ، وكان لھا في الفسطاط مجلس علم بیجتمع فیھ كبار العلماء .

فكرة البرنامج وحلقات رمضان المصري الجديدة، حيث قرر صاحبنا رمضان المصري " أحمد صيام " يجاور السيدة زينب وطول الشهر يقوم مع د. عمرو الليثي بجولات في مساجد مصر ومقامات الاولياء الصالحين ، والاثنان يحكيان لنا عن تاريخ الجوامع واصحابها وفي الحكايات صفحات مدهشة من تاريخ المصريين.

وفي كل حلقة نسمع في الخلفية مقاطع لعظماء الانشاد الديني طه الفشني والنقشبندي .. وغيرهم