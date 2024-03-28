بيومي فؤاد يتراجع عن موقفه: "بروح السعودية عشان أنا بتاع فلوس"

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه فنان مصري يشارك بأعمال في السعودية من أجل الحصول على مقابل مادي، قائلا: "احنا بنروح السعودية عشان نشتغل ونأخد فلوس واعتذر عن مقولة أننا مش بتوع فلوس وهي مضيقاهم قوي واحنا بتوع فلوس اشتغل وباخد فلوس وبروح السعودية عشان كده".

وأوضح بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الكوميديان يعاني من توتر وقلق وهذا يحتاج إلى مقابل ولا يعمل أحد بدون مقابل، مضيفا: "الفنان المصري محبوب ودي نعمة من ربنا عشان كده بيشيلوا أول جملة ليا في الفيديو وأنا فنان مصري وليا الشرف ويسيبوا اللي يهين".

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى جمهوره: "كل اللي حبوا بيومي وقدروا فني وموهبتي أنتم فوق دماغي ومن بعد الحلقة زعلانين مني أجيلكم لبيوتكم والفنان من غير جمهور ولا حاجة مع احترامي للنقاد وهو اللي بيطلع سابع سماء وينزل سابع أرض".

أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد

وبدأ خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد، بعد أن اعتذر الأول عن بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي كان من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية التي يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة بعد هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة جراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقال محمد سلام من خلال فيديو عبر حسابه على تطبيق انستجرام: «المفروض نعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل أني أروح أعمل مسرحية واخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللي فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل».

وأضاف محمد سلام: «أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة في موسم الرياض».

بعدها ظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه: أولا لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».

احنا مش بتوع فلوس

ثم واصل بيومي فؤاد كلامه ولكن هذه المرة للجمهور: «إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فنا المصري، وأنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا نتعب ونقدم فن ولو الموضوع كدة ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وتابع: "أنا وكل زملائي دول بنحبكم وبنحترمكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، احنا اتظلمنا والله واتهاننا، واحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس".