الزيادة المفاجئة في ضغط الدم.. طبيب يكشف طرق الوقاية

مع الزيادة المفاجئة في ضغط الدم، يجب ألا تسعى جاهدة لتناول الدواء على الفور، كما قال طبيب القلب والإنعاش هيرمان غاندلمان.

شارك طبيب القلب نصيحته حول ما يجب القيام به في حالة الزيادة المفاجئة في ضغط الدم في برنامج "Live Healthy" على القناة الأولى وفقا للطبيب، فإن أول شيء يجب القيام به مع ارتفاع ضغط الدم هو الاستلقاء والراحة.

تحتاج إلى إعادة قياس الضغط بعد ساعة أو ساعة ونصف في معظم الحالات، هذا يكفي لتطبيعه.

اقترح طبيب القلب: "إذا لم ينخفض ضغط الدم خلال هذا الوقت، فيجب عليك تناول الدواء أو الاتصال بالطبيب، والتشاور".

أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

القلق

تشوش الرؤية

ألم الصدر

الاضطراب

الغثيان والقيء

عدم الاستجابة للتنبيه

نوبات الصرع

أسباب ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم الطفيف لأي سبب يزيد الضغط على جدران الشرايين. ويمكن أن يؤدي تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في الشرايين وعلى جدرانها (تصلب الشرايين) إلى ارتفاع ضغط الدم والعكس صحيح، إذ يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) الإصابة بتصلب الشرايين.

تشمل الحالات والأدوية التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم الطفيف ما يلي:

اضطرابات الغدة الكظرية

مشكلة في القلب موجودة منذ الولادة وتؤثر في الأوعية الدموية (عيب خِلقي في القلب)

الأدوية غير المشروعة، مثل الكوكايين والأمفيتامينات

مرض الكلى

انقطاع النفس الانسدادي النومي

بعض الأدوية، وتشمل حبوب تنظيم النسل وأدوية الإنفلونزا والجيوب الأنفية ومسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية والتي تحتوي على الكافيين، وبعض الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية

مرض الغدة الدرقية