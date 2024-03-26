5 أطعمة لذيذة تعالج ارتفاع ضغط الدم في المنزل من دون أدوية

التحكم في مستوى ضغط الدم هو المسؤول الأول عن الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد يحدث ذلك من خلال الإلتزام بتناول بعض الأطعمة التي تساعد على ضبط مستوى الضغط دون أن يرتفع أو ينخفض.

أطعمة تعالج ارتفاع ضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الأطعمة التي تسيطر على مستوى ضغط الدم منضبطًا، حسبما أفاد الأطباء..

الفواكه

خاصًة الغنية بالبكتين مثل التفاح والعنب والفراولة، قد تخفض ضغط الدم المرتفع، فالمعادن ضرورية للحفاظ على مستوى ضغط الدم ووظيفة الجسم بشكل عام، كما تقاوم تأثير الملح المعروف برفع ضغط الدم.

الأسماك الدهنية

دمج الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي لمدة 2-3 مرات على الأقل في الأسبوع قد يتحكم بشكل طبيعي في ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، نظرًا لخصائصه الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن.

الشوفان

مع 1 إلى 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان، إذ يعتبر نظامًا غذائيًا سهلاً وصحيًا للتحكم في ضغط الدم في المنزل.

مكملات الألياف

تحمي مكملات الألياف القابلة للذوبان الشرايين من تكوين كميات كبيرة من المسهلات التي تعيق ضغط الدم الطبيعي وتكافح أي فرص للإصابة بالنوبات القلبية.

الفول

غني بالألياف القابلة للذوبان ويستغرق الهضم بعض الوقت حتى يكتمل، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام ويحمي من LDL الذي يؤثر على ضغط الدم.

وكان قد أوصى طبيب مختص بضرورة تناول العسل وتضمينه في نظامنا الغذائي اليومي، نظرًا لأنه وسيلة جيدة وفعالة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، الأكثر انتشارًا في العالم.

فوائد مشروب العسل للقلب وضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، وصف الطبيب مشروب العسل بأنه "معجزة"، مشيرًا إلى أنه يخفض مستوى ضغط الدم أيضًا، وكل ما يجب عمله لتحضير المشروب هو خلط العسل بعصير الليمون وإضافة القرفة إليه أو الزنجبيل المبشور.

وأضاف الطبيب أن عصير الليمون يعمل كمدر قوي للبول في الجسم، ويسعى في الجسم إلى معادلة إدرار البول وزيادة كميته، ما يؤدي إلى تخفيض مستوى ضغط الدم.

ويشير الطبيب، إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريًا، ولكنه يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم، لذا عند تناوله في المساء يكون له تأثير مهدئ، في حين أنه يُعتبر مُنشطًا عند تناوله صباحًا.