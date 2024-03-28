محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

حيث تم الانتهاء من اعمدة غرفة المحولات وتم فرد عدد من الكابلات بالاماكن المخصصه بمحطه انتاج البيض بكفر الشيخ سليم .

كما تابع محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذى يتم إنشاؤه كمحور مرورى يسهم فى تقليل الازدحام المروري الذى يعانى منه داخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وأكد "رحمى"، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية وخطط الرصف والتطوير في كل المراكز والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية

كما شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عقد اليوم الخميس بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور الدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكل العاملين في الجامعة وهنئهم بشهر رمضان المبارك، مؤكداً دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز، بدأت عامها الأول بقوة وستكمل بقوة أكثر.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع، مؤكداً ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة احتياجات سوق العمل المصري، وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والأجنبي.

وناقش المجلس عدد من المواضيع والتي جاء أبرزها تسلم قطعة الأرض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجامعة خلال الفترة الماضية واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الانتهاء من تجهيز جميع المعامل في الجامعة.