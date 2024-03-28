صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ19 من رمضان (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الخميس، في الليلة التاسعة عشرة من رمضان المبارك.

وتوافد المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

آلاف المصلين يتوافدون على الأزهر

شهد آلاف المصلين أمس الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية.

وتقدم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة المؤمنون برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النور والمؤمنون، برواية الدوري عن الإمام الكسائي، وابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي.