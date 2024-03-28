الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الأزهر

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الخميس، في الليلة التاسعة عشرة من رمضان المبارك.

txt

رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يبين فضائل العشر الأواخر من رمضان

txt

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يدعو الناس لشكر نعم الله التي لا تحصى

وتوافد المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

آلاف المصلين يتوافدون على الأزهر

شهد آلاف المصلين أمس الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية.

وتقدم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة المؤمنون برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النور والمؤمنون، برواية الدوري عن الإمام الكسائي، وابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي.

 

مواد متعلقة

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

سقوط قوة إسرائيلية في كمين المقاومة ومقتل ضابط و3 جنود

لابيد: قانون التجنيد الإسرائيلي يعكس كذب وبشاعة حكومة نتنياهو

نشرة التوك شو.. أزمة كهربا مع مجدي عبدالغني وعفاريت حورية فرغلي

اقرأ غدا بالوفد.. غلاء بالأسواق بعد ارتفاع أسعار البنزين

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)
الجريدة الورقية