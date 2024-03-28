اسعار الحديد بالأسواق المصرية اليوم الخميس 28-3-2024

ننشر أسعار الحديد في الأسواق والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الخميس 28 مارس2024، ليتراوح متوسط سعر طن 1900الى 2070جنيها، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الاسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد بالأسواق المصرية اليوم

سجل متوسط سعر حديد عز 55 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 53 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 53 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 52 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 52 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 54 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 52 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 51 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 50 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 52 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر:

متوسط أسعار الأسمنت في شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1940 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1910 جنيهات للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1900 جنيه.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 1940 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1900 جنيه للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2070 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 1970 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1910 جنيهات للطن.

اسعار الاسمنت الابيض

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.