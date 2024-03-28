مستشار وزير الزراعة: جميع منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لمعايير الجودة

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم.

توفير مواد غذائية

وأضاف إبرايم، أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية من خلال غرف العمليات لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.

وأوضح إبراهيم، أن جميع منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

زيادة المعروض

وأكد أنه تقرر أيضا زيادة المعروض من السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة فى رمضان، بمنافذ القطاع بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%، حيث يتم طرح اللحوم البلدي بسعر 300 جنيه.