الثلاثاء 26 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: أسعار البيض في البورصة لم يتغير

أطباق بيض
أطباق بيض

شهدت أسعار البيض خلال الأسبوع الحالي ارتفاعات متتالية في العديد من المناطق، حيث وصل سعر الكرتونة في بعض الأماكن إلى 167 جنيهًا.

توافر الأعلاف 

يأتي هذا الارتفاع على الرغم من توافر الأعلاف بكميات كبيرة وانخفاض سعرها.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن سعر البيض في بورصة الدواجن لم يتغير، ولا يوجد أي مبرر للتجار لرفع سعره، خاصة مع وجود فائض في الإنتاج لدى مزارع وزارة الزراعة.

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أعرب رئيس الهيئة عن استنكاره من زيادة أسعار البيض لدى بعض التجار، وطالب الجهات المعنية بضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بالأسواق ما بين 164 و 167 جنيهًا.

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