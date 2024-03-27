الزراعة تطرح اللحوم في منافذها 270 جنيه وتواصل ضخ سلع ومستلزمات

تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وفي إطار المبادرة التى أطلقها د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه اول أمس مع التجار والمصنعين .

اللحوم البلدي

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280ج و270 جنية لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس والمفروم البلدي 260 جنية والكبدة البلدي 250.

ضخ السلع

وأضاف صالح ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ويؤكد على ضرورة تخفيض الأسعار

بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ، مشيرا إلى أن تخفيض اسعار اللحوم البلدي يعود الي إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت الي هبوط ملحوظ في أسعار الاعلاف.



وأضاف :صالح" أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنية للكيلو والشيكارة 5 كيلو ب 25 جنيه

وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24ج

وسعر كيلو الارز المعبأ 27 ج

فيما تجاوزت التخفيضات ال50‎%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية

واكد صالح ان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين

وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

ويشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لاهالينا " مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.