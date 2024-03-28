الطفلة لافينيا المعجرة تتألق في بابا جه بمشهد يخلع القلوب

لافينيا نادر طفلة معجزة هذا ما يثبته مشهد الاب وابنته في مسلسل بابا جه حيث امتزجت دموع الطفلة بدموع الاب اكرم حسني في مشهد رائع يخلع قلوب المشاهدين وقد حمل كثير من المعاني والصدق وبهذا المشهد تتربع الطفلة علي عرش افضل طفلة في الأداء الدرامي وافضل ممثله في المسلسل الذي استعان مخرجه بالعديد من الأطفال إلا أن لافينيا نادر والتي أثبتت أنها جديرة بتلك البطوله بل واستطاعت التفوق رغم وجود ريما مصطفى في المسلسل والمعروفة بأدوار الطفلة المتنمرة بطلة مسلسل خلي بالك من زيزي وهي تظهر بالمسلسل في دور طفلة متنمرة ..



الاداء الرائع مع فكرة المسلسل الجديدة دفعت المجلس القومي الطفولة والأمومة بالتوجه بالشكر والتقدير لصناع مسلسل "بابا جه" على الرسالة التي حملها طوال مدة عرضه

حيث أكدت نيفين عثمان امين عام المجلس علي أن "بابا جه" عمل مليء بالرسائل الإنسانية والتربويّة في علاقة الأب بأبنائه

وأنه لم يفت الوقت أبداً لمراجعة علاقتنا بأبنائنا فكل يوم هو فرصة جديدة لتحسين وتوطيد علاقتنا بهم.



وأكدت المهندسة نيفين عثمان على أهمية دور الأب في تماسك الأسرة ومساهمته في خلق قيم وتقاليد عائلية وتوفير بيئة مستقرة للأطفال، فدور الأب له عظيم الأثر في مختلف مراحل حياتهم، مؤكدة على أنه لم يفت الوقت أبداً لمراجعة علاقتنا بأبنائنا فكل يوم هو فرصة جديدة لتحسين وتوطيد علاقتنا بهم، مناشدة الأباء والأمهات أن يبنوا جسوراً من الحب والود بينهم وبين أبنائهم وأن يكونوا لهم الملاذ الآمن.



وأكدت "عثمان" على أهمية دور الإعلام وما يقوم به من نشر الوعي حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التي لها أثر كبير في تغيير الوعي وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، مثمنة على الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القضايا الهامة، مشيدة بالأداء المبهر للطفلة الموهوبة لافينيا نادر على دورها المتميز في المسلسل.

الذي يقوم ببطولته النجم اكرم حسني ونسرين امين والطفلة لافينيا نادروهو من إخراج خالد مرعي وتأليف و

وائل حمدي ومحمد اسماعيل.

وتدور أحداث المسلسل حول الاب الذي يصدم من ابنته في حفل مدرستها أنها تصرح أمام الجميع أن ولادها ملوش لازمه ممايدفع الاب الي العمل مرة أخري بعد أن استغني عنه عملة بعد جائحة كورونا ويفقد الاب سيارته في وحادث وهي كانت مصدر الرزق الوحيد له حيث كان يعمل عليها ابن عمته في النقل الذكي ووصلة فكرة ابن عمته بأن يتم تاجيرة بديل الاب من خلال الإنترنت في مقابل وتدور الحلقات حول مغامرات الاب المؤجر مع من يحتاج الي أب مؤقت في مقابل مال



