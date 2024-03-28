مبيعات المصريين والعرب تكبد البورصة 42 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع تراجعاتها الحادة بصورة جماعية، متأثرة بمبيعات المستثمرين العرب والمصريين.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم 42 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.859.7 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوي 27559 نقطة.

وشهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى6399 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.6 مليار جنيه.