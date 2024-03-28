روبوست لخدمات التوصيل الذكي تخطط لتعزيز تواجدها خليجيا

كشفت شركة روبوست، المصرية الناشئة للتكنولوجيا والمتخصصة في تطوير حلول خدمات التوصيل واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي" SaaS "، عن نجاحها فى تطوير أول منظومة تكنولوجية ذكية شاملة لادارة خدمات التوصيل عبر توظيفها الامثل لتقنيات الذكاء الاصطناعى مما جعلها رائدة وسباقه فى هذا المجال ومتفوقة على جميع منافسيها، خاصة الشركات العالمية، ومحققه نجاحا كبيرا فى مضاعفة عدد عملاءها بالسوق المصري وهو ما يشكل قاعدة ودفعة قوية للتوسع فى تصدير المنظومة للخارج حيث تخطط الشركة لتعزيز تواجدها فى أسواق منطقة الخليج العربي خلال عام 2024، لاسيما فى كل من السعودية والكويت ، عبر فتح مكاتب لها ضمن استراتيجيتها للتوسع الاقليمى وتقديم منظومة حلولها الذكية لتطوير خدمات التوصيل.



قال محمد جسرها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبوست إن الشركة نجحت للمرة الأولى في ميكنة كافة عمليات التشغيل لخدمات التوصيل بنسبة 99,8 % بحيث لا يتم تدخل أي عنصر بشرى، منذ لحظه تلقى الطلب من العميل وحتى حصوله على الطلب، مع تطبيق أفضل المعايير في اختيار السائقين مما أدى لاكتساب ثقة كل من الشركات والسائقين في نزاهة حلولنا وبما ساهم في نجاحنا في اعتماد الكثير من العلامات التجارية الكبرى على حلولنا الذكية.

تقليل تكلفة التشغيل

وعن أهم فوائد الحلول الذكية التى تقدمها " روبوست " قال محمد علي صادق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا لشركة روبوست ، أننا بعد دراسة شاملة لسوق خدمات التوصيل المصرى ورصد كافة المشاكل والتحديات قمنا بتصميم خوارزميات ابتكارية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، تسمح لكافة مؤسسات الاعمال بتحقيق قفزة نوعية فى تطوير خدمات التوصيل بها حيث ساعدت "روبوست" العملاء على مضاعفة سرعة التوصيل من خلال القضاء على ضعف الكفاءة، وأيضاً خفضت المرتجعات بأكثر من 80% وتكاليف التشغيل بنسبة 30 % ومع السيطرة المحكمة على رحلات السائقين، شهد عملاء روبوست زيادة في متوسط إنتاجية السائق بنسبة 40٪ ومستويات تلاعب أقل من 5٪.

أفضل المعايير

أضاف من خلال الاستفادة من منظومة التعلم الآلي المملوك لدينا، قمنا بوضع معايير أعلى لأفضل الممارسات، من خلال إبتكار تقنية ما قبل التوصيل، التي تقدم الإرسال التلقائي الدقيق بفضل إتخاذ القرارات المميكنة داخل المتجر، بالإضافة ل"خطوط السير الذكية" للسائقين استنادًا إلى العناوين النصية، وهو مثالي للطلبات القادمة عبر الهاتف والتي تمثل قرابة ال70% من الطلبات إلى جانب الرواتب الفورية للأسطول، والخرائط الحرارية للعملاء والتحليلات للمساعدة في تعزيز رضا العميل. كما تتعمق "روبوست" في أدق تفاصيل العمليات مع السيطرة على الأسطول بالذكاء الاصطناعي لضمان الكشف المتقدم عن أي محاولات التلاعب.

قيمة مضافة حقيقة

قال الدكتور حسن جسرها الشريك المؤسس لشركة روبوست إنه للمرة الاولى التى تنجح فيها شركة تكنولوجيا مصرية فى إعادة تعريف معنى عمليات التوصيل المميكن من خلال تطبيق التكنولوجيا الخاصة بنا على أدق التفاصيل لعملائنا بما يسمح لهم بالتركيز على نشاطهم الاساسى مع ضمان حصولها على تحليل دورى مفصل عن كفاءة أداء السائقين، والسماح لهم بمكافئة الجادين منهم، وتقليل الشكاوى من المستخدمين موضحا اننا نقدم حلولنا الذكية لعملائنا عبر مفهوم الاشتراك الشهرى الموحد فى الحصول على الخدمة " SaaS " بصرف النظر عن عدد السائقين لدى العملاء .



أضاف تخطط الشركة للدخول فى مجال ميكنة خدمات التوصيل الذكى لقطاع التجارة الالكترونية بشقية " B2C و B2B " حيث يعد قطاع كبير جدا ويحتاج الى مزيد من التنظيم بما يوفر قيمة مضافة حقيقة مميزة لجميع الأطراف المعنية وبما يمنح عملائنا السيطرة الكاملة على أساطيلهم ، سواء من السيارات أو الدراجات البخارية او الدراجات الهوائية ، وتعزيز إنتاجية السائقين بالاضافة الى رفع مستوى رضا العملاء عن خدمات التوصيل .