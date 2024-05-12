الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في محلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر المعدن الأصفر وكذلك اقتصادات الدول.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص لبيع المواد البترولية للمنقبين عن الذهب بالاقصر

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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد:

سعر جرام الذهب عيار 24 


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا 

 

سعر جرام الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3130 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 18

 

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2361 دولارًا 
وبلغت سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3577 جنيهًا 
ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8942 جنيهًا.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيهًا

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