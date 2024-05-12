سعر الذهب في محلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر المعدن الأصفر وكذلك اقتصادات الدول.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3130 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2361 دولارًا

وبلغت سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3577 جنيهًا

ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8942 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيهًا