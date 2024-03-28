الزامل يُهنئ المسرحيين الكويتيين باليوم العالمي للمسرح



تقدّم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، بالتهنئة للمسرحيين الكويتيين وجميع العاملين في مجال المسرح باليوم العالمي للمسرح والذي يحتفل به المسرحيون سنويًا في يوم 27 مارس.

الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل

وقال "الزامل": كل عام والمسرحيون بخير في اليوم العالمي للمسرح وكان من الامل والتمني ونحن نحتفي بهذا اليوم ان يكون حفلا فنيا ادبيا يحمل كلمات التعبير في هذا اليوم ويحمل عرضا مسرحيا على احدى دور العرض التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتكريم العاملين في المجلس الوطني الا انه قد استصعب علينا الاحتفال به هذا العام خاصة لتصادف اليوم العالمي للمسرح بشهر رمضان المبارك، وسنحرص ان شاء الله في العام المقبل على إقامة ليال خاصة في اليوم العالمي للمسرح يمتزج فيها الفن الادبي والنص المسرحي تأكيدا على أهمية المسرح ودوره وتخليدا للأسماء اللامعة في الحركة المسرحية.

وتقدم "الزامل" بالشكر لأساتذة المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى رأسهم العميد الدكتور حسين الحكم وكذلك طلاب المعهد بتقديمهم العرض المسرحي "إرقد بجزع" للمخرج محمد الحجي وتأليف علي أكبر على مسرح حمد الرجيب في المعهد إحتفالا باليوم العالمي المسرح.

كما أشار الزامل إلى أن المجلس الوطني اختتم في اليوم الثامن من شهر مارس الجاري من فعاليات مهرجان الكويت المسرحي 23 الذي نظمه من 28 فبراير- 8 مارس 2024 , و ليكتمل معنا العقد في المعهد العالي للفنون المسرحية بالاحتفال باليوم العالمي للمسرح، ليتم الاحتفال أيضا بتمازج الروح الفنية في هذا المنسبة ما بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والمعهد العالي للمسرح في يوم المسرح العالمي.