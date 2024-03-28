نقود تستعد لإطلاق شركة التمويل وكاش ناو يقدم 12 خدمة مالية

أعلنت مجموعة نقود القابضة عن الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية الطموحة للتوسع والنمو، ومن أبرزها اقتراب الإعلان عن ترخيص شركتهم التابعة الجديدة "نقود للتمويل"، التي ستخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نقود القابضة: "منذ تأسيس نقود القابضة ونحن ملتزمون بتحقيق الابتكار والتميز، من خلال اختيار كوادر متميزة وتهيئة بيئة تعاونية تشجع على خلق حلول مالية ابتكارية، مضيفاً "نسعى لتقديم حلول مالية متطورة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم رؤية الدولة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي، لذلك نحن ملتزمون بتقديم حلول تكنولوجية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة العملاء."

وتمكنت شركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، من تحقيق نجاح ملحوظ، حيث أطلقت تطبيقاً يخدم قطاع كبير من العملاء ويقدم أكثر من 12 خدمة مالية من مكان واحد، وأعلن الدكتور عبد الرحمن: "نحن نستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن إطلاق البطاقة الخاصة بكاش ناو، التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال توزيع أكثر من 100 ألف بطاقة مسبقة الدفع خلال 2024.

وبالنظر إلى المستقبل، كشف عبد الرحمن، قرب الإعلان عن ترخيص شركتهم التابعة الجديدة "نقود للتمويل"، التي ستخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل خطوة هامة في تطوير خدماتهم وتوسيع نطاق توفير التمويل لهذه الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نقود القابضة إن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسيرة المجموعة، حيث تعكس التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 75% من قطاع الأعمال، فضلاً عن توفيرها لأكبر فرص عمالة لكنها غالبًا ما تواجه تحديات في توفير التمويل اللازم للبدء أو التوسع، وتعتمد بشكل أساسي على مصادر تمويل خارج الإطار المصرفي أو شركات التمويل لضمان الاستمرار، وسنعمل على توفير التمويل اللازم لنمو هذا النوع من الشركات والمشاريع.



أعرب الدكتور عبد الرحمن عن شكره وتقديره لكل من، البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم وجهودهم في تمكين الشركات الناشئة والشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، بالإضافة إلى فريق العمل بالمجموعة، مؤكداً على التزام شركته بدعم القطاع المتوسط والصغير الذي يشكل عمود الاقتصاد المصري.