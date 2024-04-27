ليفربول يواجه وست هام تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الانجليزي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول لخوض مواجهة هامة أمام وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من أبريل الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.



وتراجعت فرص الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.



فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.



وفاز فريق إيفرتون على نظيره ليفربول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوديسون بارك" في “ديربي ميرسيسايد” بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

