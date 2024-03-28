روشتة نفسية لحياة زوجية سعيدة بعيدة عن المشاكل (شاهد)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن التسامح من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية أيضا، إذ يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

لا يوجد منزل خاليا من المشاكل

وأضاف ميشيل خلال لقائها مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد منزل خاليا من المشاكل، مضيفا أنه يوجد مشاكل تكون طويلة الأمد تكون مستمرة خارجة عن إرادتنا فيجب حينها كيفية التعامل معها.

يوجد 3 دوائر للعلاقات الأسرية السليمة

وأكدالدكتور ريمون ميشيل، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هناك 3 دوائر للعلاقات الأسرية السليمة، أولها الحب بالمعني المثالي، مشيرا إلى أن فكرة الحب الصحية تبدأ بالقبول ثم رؤيته على حقيقته ومزاياه وعيوبه.

جدير بالذكر أن الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، نصج بالصدق بين الزوجين، مؤكدًا أنه من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، إذ يجب عليهما أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض في كل شيء، حتى يبنيا علاقة مبنية على الثقة والاحترام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن التسامح من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية أيضا، إذ يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن ثقافة الاعتذار من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، حيث يجب على الزوجين أن يعتذرا لبعضهما البعض إذا أخطآ، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

وشدد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف على أن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والتفاهم والاحترام، وأن أي مشكلة يمكن حلها إذا كان هناك إرادة من الزوجين على حلها.

نصائح لحياة زوجية سعيدة

الصدق: يجب على الزوجين أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض في كل شيء، حتى يبنيا علاقة مبنية على الثقة والاحترام.

التسامح: يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

ثقافة الاعتذار: يجب على الزوجين أن يعتذرا لبعضهما البعض إذا أخطآ، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

الحوار البناء: يجب على الزوجين أن يتحدثا مع بعضهما البعض بأسلوب هادئ وبناء، حتى يتمكنوا من حل مشاكلهما.

الاستشارة: إذا لم يتمكن الزوجان من حل مشاكلهما بأنفسهم، فيجب عليهما استشارة متخصص، مثل مستشار أسري أو رجل دين.