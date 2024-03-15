أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات زوجية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

بسبب خلافات زوجية.. مقاول ينهي حياة زوجته بضربة شومة في قليوب

وكانت منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب قد شهدت جريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها زوجه على يد زوجها الذي إنهال عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها في الحال.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وحاول المتهم خلال وجوده بالمستشفى إخفاء جريمته بالادعاء بأنها سقطت وارتطمت بالأرض.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب مقتل ربة منزل تدعى رانيا. ج على يد زوجها ويدعى سيد ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام على إثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بشومة في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

ودلت التحريات بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز قليوب أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول إخفاء الجريمة وادعى سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفى تبين وجود شبهة جنائية وأثار ضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وأداة الجريمة المستخدمة فى الواقعة.

لصوص سرقة بالوعات الصرف الصحي بشبين القناطر

كما ادلي المتهمين بسرقة بالوعات الصرف الصحي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، باعترافات امام جهات التحقيق ، مؤكدين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة البالوعات، حيث كانوا يسرقونها ليلا.

وأوضح المتهمون في اعترافاتهم، أنهم كانوا يبيعونها لتجارالخردة ويقسمون الأموال حصيلة السرقة فيما بينهم لشراء، مواد مخدرة.

كما امرت جهات التحقيق بشبين القناطر ، بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بعدما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، من كشف غموض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يستقلان مركبة توك توك وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتداول على موقع فيسبوك مقاطع بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية.

وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلين يستقلان توك توك، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطي واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.