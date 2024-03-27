بدون سابق إنذار الحلقة الأولى .. خلافات زوجية ومرض خطير يهدد حياة ابنهم

شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأولى، بطولة النجوم آسر ياسين، عائشة من أحمد، وأحمد خالد صالح، أحداث مثيرة ومشوقة .

وشهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأولى، قرار مروان الذي يلعب دوره النجم اسر ياسين، وليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن احمد الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيراً و لكن حتى هذه الخطوة لا تأتي بجديد، تتفاقم المشاكل بينهم، يحاول كل منهم السيطرة على عمله و حياته كي يعيدوها للمسار الصحيح بين العمل و متطلبات عمر و إلتزامات الأهل.

بينما مروان و ليلى منشغلان بالشجار كالعادة يسقط ابنهم عمر فجأة مغشياً عليه، بعد الفحوصات يكتشف مروان و ليلى انه مريض بسرطان الدم. ومع توالي الأحداث تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب .



المسلسل المكون من ١٥ حلقة ومواعيد عرضه كالتالي، Dmc : 6:30 PM ، Dmc drama : 8:00 PM، Watchit : 6:30 PM، ART Hekayat : 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان "ملناش غير بعض" ويغنيها النجم أحمد سعد، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.



الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.



المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 من مارس الجاري.





وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.



مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد، الاعلان التشويقي الرسمي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، انطلق عرض أولى حلقاته اليوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 من مارس الجاري.

مسلسل بدون سابق إنذار

الإعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.