دراما رمضان .. ملخص أحداث المسلسلات التاريخية والشعبية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ 17 والثانية من النصف الثاني للمسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

في مسلسل الحشاشين الحلقة 17، حسن الصباح وجد نفسه في موقف صعب خلال حربه مع السلطان السَلْجُوقي، الذي استمر حصاره لقلعة الموت طويلا، وبيلجأ حسن الصباح لسلاح الفرقة لكي يكسب الحرب لصالحه مستغلا الخلاف والصلح المؤقت بين السلطان السلجوقي وأشقائه.

الحلقة الثانية من مسلسل جودر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر، إبلاغ عمر لزوجته فاطمة بأنه سوف يذهب للحج، ويجب عليها الاهتمام بأولادها الثلاثة، ومن ناحية أخرى استأجرت شاهي مكان في حارة سعد السعود لكي تكون قريبة من الطفل جودر.

الحلقة الثانية من مسلسل مليحة

وتناولت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، اللقاء الأول بين مليحة وأدهم دياب ضابط حرس الحدود، وذلك أثناء مجيئها هي وجدها وجدتها لمصر، وقيام قوات حرس الحدود بالتحقق من جوازات سفرهم، وأثناء إنهائها للإجراءات تقابل ادهم الذي يستفهم منها عن سبب تعصبها، فقالت له إن جدها مُصاب في الأتوبيس وينتظر منذ وقت طويل انتهاء الإجراءات.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.