أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

ننشر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.78 جنيه للشراء، و51.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.82 جنيه للشراء، و51.10 للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 51.13 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

50.89 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.13 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.71 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.