عاجل
أردنيون يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال بالأردن تنديدًا بإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتعتقل عشرة مواطنين بينهم طفل
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.78 جنيه للشراء، و51.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.82 جنيه للشراء، و51.10 للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 51.13 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار بالمصارف والبنوك العاملة في مصر اليوم

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

50.89 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.13 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.71 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53  جنيه للشراء.

12.58  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية