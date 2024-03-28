سعر الدولار بالمصارف والبنوك العاملة في مصر اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024/ 18 رمضان 1445هـ، حالة من الاستقرار أمام العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بالبنوك والمصارف العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ونرصد سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.20 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 47.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 47.25 جنيه للشراء، و 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.