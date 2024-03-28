بعد الحريق الهائل.. جهات التحقيق تستمع للعاملين بشركة بتروجاس بالقطامية

بعد الحريق الهائل الذي نشب في شركة بتروجاس بالقطامية، تقوم جهات التحقيق بالاستماع لأقوال العاملين بالشركة التي نشب فيها الحريق الضخم مساء أمس، والذي أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص.

حريق كبير داخل شركة بالقطامية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة بالقطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

السيطرة على حريق شركة بتروجاس بالقطامية

كما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابيين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وقد نتج عن الحريق مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حريق شركة بتروجاس بالقطامية

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب دخل مرحلة التبريد فى محطة ملء أنابيب الغاز مما ساعد على انتشاره بشكل فوري.

وفيما يلي نذكر أسماء المصابين بالاختناق نتيجة الحريق كالتالي: "أحمد عزت عبد العزيز (٢٩ عاما) مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، ومحمد حلمي (٢٨ عاما) حالة اختناق، وفتحي سيد (٣٠ عاما) حالة اختناق ، بينما يوجد ٣ حالات اختناق آخرين أصيبوا أثناء محاولة إطفاء الحريق.